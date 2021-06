Grande Lirica a Guardiagrele,Festival punta a tutto esaurito

(ANSA) - GUARDIAGRELE, 22 GIU - Il GO Abruzzo Festival di Guardiagrele si prepara a ripartire per la settima edizione, riportare in città i grandi numeri delle passate edizioni e farli crescere insieme al numero degli spettacoli in programma.

Tra artisti e addetti ai lavori arriveranno a Guardiagrele, da fine giugno e metà agosto, circa 350 persone. Un esercito di artisti, tecnici, accompagnatori che daranno vita al cartellone 2021 che ha raddoppiato il numero degli appuntamenti. Dai circa 4mila biglietti venduti nel 2019, ai 2mila e 700 del 2020, con le limitazioni Covid, l'edizione 2021 si candida a fare il boom di presenze superando le vendite del 2019. Nelle passate edizioni ad ogni spettacolo hanno partecipato in media 450 spettatori e i pernottamenti in città, con relativi pasti, si è attestata su 80 presenze al giorno. Il Go Fest rappresenta, infatti, anche un attrarre di turismo di qualità per tutto il comprensorio del comune di Guardiagrele. Il Festival non è stato fermato neanche dalla pandemia, anzi, ha utilizzato il tempo di fermo per assemblare un calendario di grande prestigio artistico e dedicare tempo alle audizioni. "Il Go Festival è infatti un luogo di sperimentazione, in cui si lavora alla scoperta di talenti da portare sul palco dell'opera", ha detto Antonello Lupiani, organizzatore. "Con il progetto Opera Studio, la cui responsabile è Susanna Rigacci, 87 artisti hanno partecipato alle audizioni a Roma, nella scuola di Santa Cecilia". Dalle audioni sono stati selezionati 16 ruoli: 9 per l'opera Didone ed Enea e 7 per la Cenerentola. Il Go Festival, in crescita esponenziale per la qualità artistica degli spettacoli proposta, è uno dei pochi festival di Opera in Italia e un'assoluta eccellenza in Abruzzo. Nei due mesi circa di svolgimento animerà l'estate di Guardiagrele con la presenza di registi e artisti di fama internazionale, ma anche scrittori e giornalisti che vivranno l'estate del borgo, immerso nella musica. La presentazione del cartellone 2021 è fissata per giovedì 24 giugno ore 11.30 Chiostro di San Francesco, Guardiagrele.

