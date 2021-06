Beach handball, l'Italdonne prepara gli Europei a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 22 GIU - L'Italia donne di Beach handball preparerà a Pescara i Campionati Europei del 13-18 luglio a Varna (Bulgaria). Le azzurre si alleneranno per tutta la settimana, fino al 25 giugno, nel cuore della città di Pescara.

Nell'ambito dell'iniziativa "Pescara City Summer", promossa dal Comune, le azzurre lavoreranno nello 'stadio del mare' nei pressi della Nave di Cascella. Le ragazze del ct Daniel Lara Cobossi alleneranno al ritmo di due sedute giornaliere. Monika Prünster e compagne proprio sulla spiaggia pescarese conquistarono la medaglia d'oro nella prima edizione dei Mediterranean Beach Games. Agli Europei in Bulgaria a luglio le azzurre sfideranno, nel Gruppo A della fase preliminare, le campionesse europee in carica della Danimarca, l'Ucraina, la Turchia e la Spagna. Al via in tutto 18 squadre per il titolo continentale. (ANSA).