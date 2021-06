Credito, accordo Confindustria Chieti Pescara con Fidimpresa

(ANSA) - PESCARA, 18 GIU - Supportare le imprese nell'affrontare la carenza di liquidità post emergenza sanitaria: con questo obiettivo Confindustria Chieti Pescara ha sottoscritto una convenzione con Fidimpresa Italia che, tra i principali confidi italiani, quindi vigilati dalla Banca d'Italia, favorisce l'accesso al credito per le pmi, garantendone i finanziamenti presso la maggior parte degli istituti bancari operanti in Abruzzo. "In fase di ripresa, occorre che le imprese siano supportate e in alcuni territori ci sono più difficoltà rispetto ad altri - ha detto il presidente di Fidimpresa Italia, Giancarlo Abete, illustrando l'accordo a Pescara, nella sede di Confindustria - Questo accordo consente a Fidimpresa Italia di avere uno scenario di riferimento rafforzato su tutto l'Abruzzo e a Confindustria di avvalersi un confidi vigilato che dà le più ampie garanzie di un ottimo rapporto con il sistema bancario e di condizioni compatibili con il sistema delle imprese. Fidimpresa Italia opera soprattutto nel settore garanzie. In un momento in cui gli istituti di credito sembrano preferire i grandi gruppi alla dispersione del finanziamento fra piccole e medie imprese strumenti come questo diventano fondamentali".

L'accordo, ha spiegato il presidente di Confindustria Chieti Pescara Silvano Pagliuca "ci consentirà di stare vicino alle nostre aziende". L'iter sarà semplificato da 'Garantiamonoi', società partecipata di Confindustria, promossa da Confesercenti regionale Abruzzo e da Confindustria Chieti Pescara, con Giuseppe Gentile quale legale rappresentante.

"Abbiamo qui uno sportello interno - ha aggiunto Pagliuca - e questo permetterà di sburocratizzare al massimo le attività per l'istituzione delle pratiche, specie per le aziende della filiera dell'edilizia".

Grazie anche alle misure introdotte dal Decreto Liquidità nell'ambito delle misure anti-Covid, le imprese potranno contare sulla garanzia di Fidimpresa Italia pari al 90 per cento dei finanziamenti concessi dalle banche per importi fino a 5 milioni di euro. (ANSA).