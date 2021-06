Pugilato:Europei U.22 a Roseto,Italia punta a oro con Carini

(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI, 17 GIU - Prende il via a Roseto degli Abruzzi una settimana di grande boxe. La località abruzzese sarà infatti sede dell'edizione 2021 degli Europei Under 22, che andranno avanti fino al 24 giugno.

L'evento, indetto dagli Enti Europeo e Mondiale del Pugilato olimpico (Eubc e Aiba), patrocinato dalla Regione Abruzzo e dal Comune di Roseto degli Abruzzi, organizzato dalla Fpi in collaborazione con l'advisor Artmediasport, vede la partecipazione di più di 300 atleti provenienti da 41 nazioni.

17 i Pugili dell'Italia Boxing Team (8 azzurre e 9 azzurri) tra i quali la neo qualificata a Tokyo 2020 Angela Carini, che proverà a vincere l'oro nei 69 Kg (pesi welter).

Nella cerimonia di apertura, dopo i discorsi di benvenuto del sindaco di Roseto, Sabatino Di Loreto, del presidente dell'Eubc, Franco Falcinelli, e del vicepresidente della Fpi, Fabrizio Baldatoni, il giuramento degli atleti è stato letto dall'azzurra Simona Monteverdi. (ANSA).