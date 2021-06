Pugilato: Europei U.22 a Roseto; tris di vittorie per Italia

(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI, 17 GIU - Comincia bene l'avventura della nazionale italiana di pugilato impegnata negli Europei Under 22 a Roseto degli Abruzzi. Nella categoria dei 69 Kg l'azzurro Malanga supera per 5-0 lo slovacco Misalko in un match dei sedicesimi, accedendo così agli ottavi in cui sabato sfiderà il croato Cetinic.

Passa agli ottavi anche il 75 Kg Salvati, capace di imporsi 3-0 sullo spagnolo Coy Bernal. L'azzurro tornerà sul ring domani e se la vedrà con il russo Voronov.

Il 60 Kg Iozia chiude il tris vincente dell'Italia Boxing Team imponendosi sul pericoloso inglese Leivars alla fine di un bellissimo match. Il pugile siciliano si giocherà, il prossimo 19 giugno, il pass per i quarti con il finlandese Khataev.

