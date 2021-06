Mille colori in bici, da Punta Aderci al Bosco di Don Venanzio

(ANSA) - VASTO, 17 GIU - E' uno dei tratti più suggestivi del litorale abruzzese, con spiagge ampie e sabbiose che si alternano a scogliere naturali accompagnate da baie e calette con acque trasparenti. La Riserva naturale regionale di Punta Aderci, la prima istituita in Abruzzo sulla costa (nel 1998), è meta di amanti della bici che dal punto più alto del promontorio partono per esplorare un tratto di 4,3 km sulla Via Verde della Costa dei Trabocchi, per poi addentrarsi per altri 12 km verso il Bosco di Don Venanzio, fra campi coltivati e zone di fitta vegetazione.

Un itinerario senz'altro da provare quello che gli organizzatori di 'Art Bike & Run' hanno proposto a un gruppo eterogeneo di ciclisti in vista della manifestazione che, per far conoscere meglio la Via Verde, si terrà a ottobre 2021, quando presumibilmente sarà possibile percorrere, con meno interruzioni rispetto alle attuali, i 43 km complessivi del tracciato ciclopedonale. Nell'attesa, i promotori di 'Art Bike & Run' - Legambiente, Camera di Commercio Chieti-Pescara in partnership con Regione Abruzzo, Provincia di Chieti e Fondazione Aria - stanno coinvolgendo piccoli gruppi in azioni di educazione ambientale ed escursioni in bici con gli accompagnatori di mountain bike in collaborazione con piubici.it, Wolftour e Federazione Ciclistica. In particolare, l'escursione a Punta Aderci offre anche a ciclisti esperti emozioni sempre nuove per la varietà del paesaggio. In questo periodo la strada sterrata si snoda fra un campo di grano costellato di papaveri affacciato sul mare e un'area coltivata verso l'Appennino. La Riserva si estende per circa 285 ettari dalla spiaggia di Punta Penna, a Vasto (Chieti), alla foce del Sinello, al confine con Casalbordino (Chieti). Dal promontorio di Punta Aderci, 26 metri sul livello del mare, si scorgono Maiella, Gran Sasso, Monti della Laga e Sibillini e, nelle giornate limpide, il Conero. In bici - da noleggiare presso il punto informazioni all'ingresso della Riserva - dopo circa 4 km si arriva al bivio che conduce alla Riserva Naturale Bosco di Don Venanzio, nel territorio di Pollutri (Chieti). (ANSA).