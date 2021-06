Estate 2020, +26.5% presenze nella città dell'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 17 GIU - "Le presenze turistiche dell'estate 2020 nella città dell'Aquila segnano risultati in controtendenza con le altre città italiane, tanto da rendere concretamente ottimisti per la stagione ormai alle porte", così il sindaco Pierluigi Biondi nella presentazione del report sul turismo estivo nel 2020. Nella stagione estiva 2020, post pandemia, la curva delle presenze nel comprensorio aquilano registra un'impennata, crescendo sopra la media nazionale, con importanti picchi ad agosto che toccano in tutto l'Abruzzo +6.7% e nel comune dell'Aquila +26.5% rispetto alla media nazionale che segna un calo del 23,1%". Le principali presenze straniere sul territorio sono rappresentate da francesi, svizzeri e britannici. Tra gli italiani sono arrivati in città residenti di Lazio, Lombardia, Campania e Puglia. Ma si è registrato anche molto turismo interno alla regione. Nei dati non è considerata la ricettività senza registrazione e seconde case. Si evince, comunque, nel 2020 anche la crescita di strutture ricettive di varia natura come campeggi, rifugi, ostelli che passano dai 128 del 2018, ai 145 nel 2020. "Dati che confortano che l'amministrazione sta lavorando nel verso giusto - ha detto l'assessore al Turismo del Comune dell'Aquila, Fabrizia Aquilio - Si cerca di imprimere un nuovo modo di intendere l'accoglienza. Il primo incontro che il turista ha con la città è affidato alla gentilezza degli operatori e degli esercenti".

Continua la campagna promozionale con lo spot della città dell'Aquila trasmesso su 53 schermi di 35 aree di servizio autostradali, tra le quali Firenze, Bologna e Milano. In 18 stazioni, tra cui Milano Lambrate, Rogoredo e Roma Tiburtina.

304 passaggi al giorno per schermo, a settimane alterne.

All'attività promozionale si è affiancata quella della conoscenza nelle vetrine nazionali come la Borsa internazionale del Turismo (Bit). Nei dieci giorni di presenza nella fiera online il sito del turismo del Comune quilaquila.it ha registrato un incremento dell'81% di accessi. I dati riportati nel report sono fonte Istat e Dipartimento del Turismo della Regione Abruzzo. (ANSA).