Ecoboat Race, fra educazione ambientale e divertimento

(ANSA) - PESCARA, 17 GIU - Arriva a Pescara 'Ecoboat Race', prima eco-regata realizzata su tutto il mare Adriatico, evento curato da Ecomob nell'ambito di 'Fest'ambiente mare' di Legambiente. L'eco-regata si terrà a Pescara domenica prossima, 20 giugno 2021, nell'area di mare antistante la spiaggia della zona Madonnina.

L'edizione 2021 di Ecomob, primo grande evento del centro sud Italia dedicato alla mobilità sostenibile, è in programma, invece, dal 2 al 4 luglio, al Village nel Porto turistico. Il progetto della Ecoboat coinvolge alunni delle scuole secondarie di secondo grado abruzzesi che hanno costruito eco-zattere in modalità extrascolastica, ogni scuola partecipa con un team di almeno otto alunni. "Vista la crescente necessità di migliorare la qualità dei nostri territori e facilitare la partecipazione attiva dei cittadini, partendo dalla scuola e dalle nuove generazioni, abbiamo ideato questo progetto di educazione alla qualità della vita, che informa e forma attraverso il gioco, il divertimento e la competizione sportiva - commenta Gianluca Giallorenzo, ideatore della Ecoboat race e di Ecomob - Per una regione che si affaccia sul mare, con una forte vocazione turistica e commerciale, cosa c'è di meglio di una gara nautica sul tema del riciclo dei materiali?". Gli studenti hanno seguito anche un percorso formativo online sull'economia circolare, sul riuso e il rispetto per l'ambiente, in collaborazione con Legambiente.

L'evento è sostenuto anche da Regione Abruzzo, Comune di Pescara e ha il Patrocinio del ministero dell'Ambiente.

La giornata dell'Ecoboat race prevede il 20 luglio alle 11,30 la prova in acqua di galleggiabilità e sicurezza, alle 13,30 pausa pranzo, per poi passare al briefing delle 15,30 con indicazione alle squadre delle regole e delle modalità di svolgimento della regata, suddivisa in due manche. La regata partirà alle 16, chiusura della giornata alle 17,45. (ANSA).