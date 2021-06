Banca Italia, digitalizzazione Abruzzo maglia nera

(ANSA) - L'AQUILA, 17 GIU - La digitalizzazione dell'economia nel contesto della pandemia ha evidenziato che Il grado di digitalizzazione di un territorio è indispensabile per sostenerne la competitività e per promuovere l'inclusione sociale nel lungo periodo. Alla vigilia dell'emergenza sanitaria, l'indicatore della digitalizzazione dell'economia e della società abruzzese risultava inferiore alla media nazionale. Durante la pandemia l'utilizzo delle forme di lavoro agile si è rivelato più diffuso tra le aziende che maggiormente avevano investito in digitalizzazione, contribuendo a facilitare la riorganizzazione dei processi produttivi imposta dalla pandemia. Il ricorso alla didattica a distanza ha determinato anche in Abruzzo una spinta alla digitalizzazione delle scuole e al potenziamento delle dotazioni informatiche degli studenti, sostenuta dagli stanziamenti governativi a favore delle scuole e delle famiglie.

"Il grado di digitalizzazione dell'Italia nei paesi Ocse occupa gli ultimi posti e l'Abruzzo è in fascia inferiore alla media nazionale", ha detto Dealma Fronzi, direttore della filiale regionale L'Aquila della Banca d'Italia, nell'ambito della presentazione del rapporto annuale 2020. Colmare il divario digitale, evindeziatosi durante la pandemia è la priorità di tutti gli ambiti economico - sociali de paese "La banche hanno ampliato i servizi internet forniti alla clientela, ma c'è ancora molto da fare per rispondere alle cresciute necessità della popolazione che è ormai abituata ai servizi digitali. Lo sforzo del Governo è andato verso la digitalizzazione, soprattutto per far fronte alle necessità sorte per lo smart working e la didattica a distanza, particolarmente sentiti in Abruzzo dato il periodo prolungato di chiusura a causa della forte incidenza della pandemia sulla popolazione. Occorre investire, attraverso l'utilizzo dei fondi europei, per recuperare il gap della modernità che divide l'Italia dagli altri paesi", conclude il direttore filiale regionale Banca Italia (ANSA).