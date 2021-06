Accordo Sangritana-Trigano Van, trasporto camper in Germania

(ANSA) - LANCIANO, 17 GIU - "Questa esperienza ci fa fare un salto di qualità e progettare il futuro dell'Abruzzo nel settore trasporti, anche per invogliare altre aziende a venire da noi sapendo che trovano servizi e importanti infrastrutture. Sul territorio trovano anche competenze, professionalità e chi distribuisce i loro prodotti per il mondo". L'ha affermato il governatore Marco Marsilio, intervenuto a Lanciano alla presentazione dell'accordo tra la Sangritana Cargo, del gruppo Tua, e la Trigano Van di Paglieta, azienda dell'omonimo gruppo francese che allestisce caravan sui furgoni Ducato della Sevel e che ha come Dg Giancarlo Finizio. La Sangritana, presidente Pasquale Di Nardo, per la prima volta è main contractor e trasporterà settimanalmente su ferrovia la nuova commessa ferroviaria di 80 caravan sin dal primo miglio, da Paglieta a Cross Gerau in Germania, passando per l'Austria. Già effettuato un viaggio sperimentale.

La Trigano, attualmente 450 dipendenti, ma si punta a 500, e 9.000 van da produrre nel 2021, copre il 30% del mercato europeo dei camper e ha grandi interessi in Germania. In questo periodo di Covid la Sangritana cargo è stata in controtendenza rispetto alla concorrenza: "Abbiamo avuto un aumento di fatturato che dai 5,3 milioni di euro del 2019 è salito a 7,9 milioni, più 49% - ha detto Di Nardo, presente il presidente del partner Captrain Italia Mauro Pessano. Il trasporto su ferrovia ci consente inoltre di ridurre l'anidride carbonica di 14,4 tonnellate in ogni viaggio e annualmente di 691,2". (ANSA).