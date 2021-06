Ortona, approvato progetto funicolare centro-porto

(ANSA) - ORTONA, 16 GIU - Una funicolare da 2 milioni di euro per collegare il centro storico di Ortona al porto. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dell'opera redatto dalla società di ingegneria "Altevie Srl", inserito nel piano triennale delle opere pubbliche che proprio nell'annualità 2021 ha previsto il finanziamento ministeriale di 63mila euro per la redazione del progetto esecutivo. Quello che verrà realizzato è un collegamento "a pettine" di circa 150 metri che unisce le due stazioni: una a valle nelle immediate vicinanze della pista ciclopedonale e in corrispondenza del punto terminale della scalinata che costeggia il Castello Aragonese, una a monte in corrispondenza dell'ingresso sud del Parco Ciavocco, con imbarco alla medesima quota del piano stradale di via D'Annunzio.

Il progetto, elaborato dallo studio di ingegneria a firma di Marco Cordeschi, è inquadrato nell'ambito della pianificazione e della programmazione territoriale e ha posto particolare attenzione ai rilievi di carattere geognostico che hanno interessato buona parte del pendio su cui l'opera si sviluppa.

"Non stiamo parlando di sogni o dei soliti annunci di buoni propositi - commenta il sindaco Leo Castiglione - Con questo progetto possiamo concretamente presentare una richiesta di finanziamento dell'opera che si inserisce in un piano strategico di mobilità sostenibile legata non solo alla città di Ortona, ma a tutto il comprensorio costiero e soprattutto di collegamento con la Via Verde e la Costa dei Trabocchi. Infatti, l'impianto consentirà di superare il dislivello di circa 50 metri che separa la costa con il centro cittadino attraverso una cabina con capacità di 30 persone e la possibilità di trasportare le bici". (ANSA).