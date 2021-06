Nuoto, abruzzesi in evidenza al Trofeo Nicoletti

(ANSA) - PESCARA, 16 GIU - Atleti abruzzesi in evidenza al Trofeo "Italo Nicoletti" di nuoto disputato a Riccione, in vasca oltre 1.350 atleti di 87 società. Conquistate 30 medaglie divise tra sei società: 12 il team Centro Italia di Celano (L'Aquila), 9 per The Hurricane di Pescara, 5 per Sds L'Aquila, 2 per 99 Sport L'Aquila e una ciascuna Sgt Sport e Acquarius Popoli. Per gli Assoluti maschile: Federico Iannicca, classe 2003, Team Centro Italia, 4 medaglie: oro negli 800 sl con il tempo di 8'30''94, argento nei 200 sl (Juniores) e nei 400 sl, bronzo nei 1500 sl. Oro, nei 400 misti, per Gianfranco Mattia Anselmi (Team Centro Italia), con il tempo di 4'34''11. Per gli Assoluti femminile due bronzi per Camilla Capannolo (99 Sport Nuoto L'Aquila), classe 1996, nei 50 e 100 farfalla. Negli Juniores maschile secondo Christian Laudato (Sds), classe 2004, nei 200 dorso. Tra i Juniores femminile in evidenza Antonella Vicaretti (Team Centro Italia), classe 2005, oro nei 50 sl con 27''19 e bronzo nei 100 sl. Bronzo nei 200 misti per Azzurra Palumbo (Acquarius Popoli), classe 2005. Tra i Ragazzi maschile a Lorenzo Candeloro (Hurricane), classe 2005, ìdue primi posti, 50 e 100 dorso, con i tempi 26"86 e 58"01, e un terzo posto nei 200 dorso. Altrettanto buone le prestazioni di Francesco Pennetta (Sds), classe 2005: due ori nei 50 e 100 rana, con 29"82 e 1'06''74, e un bronzo nei 200 rana. Tre secondi posti per Mirko Chiaversoli (Team Centro Italia), classe 2006, nei 50 e 100 sl, e nei 100 farfalla. Per il compagno di squadra Mario Di Berardino, classe 2005, un argento nei 200 sl e un bronzo nei 100 sl. Un bronzo a testa per Manuel Laudato (sds), classe 2006, e Lorenzo Fuschini (Hurricane), classe 2007, nei 50 sl e nei 50 rana. Nei Ragazzi femminile tre medaglie per Giulia Diodati (Hurricane), classe 2007, due argenti nei 100 e 200 farfalla, e un bronzo nei 50 farfalla. Seconda piazza nei 100 sl per Isabella Cilli (Hurricane), classe 2007; la compagna di squadra coetanea Giulia Taranto terza nei 200 dorso. Argento per Vittoria Azzurra Di Cesare (Sgt), classe 2008, nei 50 dorso.

Bilancio molto soddisfacente per il Team Centro Italia di Celano. (ANSA).