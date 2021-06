Covid:intesa Dante Labs-Elital per test aeroporto Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 16 GIU - Tutti i viaggiatori dell'Aeroporto internazionale d'Abruzzo a Pescara, ma anche i cittadini, avranno la possibilità di effettuare i tamponi molecolari ed antigenici di ultima generazione in un hotspot realizzato dalla multinazionale Dante Labs, in partnership con Elital: lo spazio è stato realizzato all'ingresso principale dello scalo, tra le partenze e gli arrivi. Lo comunica la stessa multinazionale che ha commesse in tutto il mondo e che ha il suo centro nevralgico all'Aquila, in un grande ed innovativo laboratorio e in un importante spazio di produzione, all'interno del Tecnopolo d'Abruzzo. Dante Labs è una società fondata dagli aquilani Andrea Riposati e Mattia Capulli, specializzata nel sequenziamento del Dna e, dopo il divampare della pandemia, nei test e nei tamponi covid. L'inaugurazione è avvenuta ieri: "i test verranno effettuati con la garanzia dei risultati in 1-3 ore per i test antigenici e 4-6 ore per i molecolari. Tutti gli utenti riceveranno i risultati via email e SMS senza costi aggiuntivi - hanno assicurato i vertici della multinazionale. Tutti i test verranno eseguiti nel laboratorio mobile di Dante Labs, "dotato delle più innovative e performanti tecnologie nel campo delle biotecnologie. Il laboratorio è dotato di tutto il necessario per eseguire i tamponi: inattivatori di virus, macchinari per liquid-handling, estrattori e PCR. Inoltre, saranno connessi alle reti mobili di ultima generazione per l'invio dei risultati. "La nuova soluzione ha l'obiettivo di rispondere pienamente alle esigenze dei viaggiatori dello scalo abruzzese, soprattutto per tutti coloro che sono tenuti a consegnare alla compagnia area all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli la certificazione attestante il risultato negativo del test molecolare o antigenico -si legge nella nota di Dante Labs - Il servizio è attivo dalle 9:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì, con una sospensione delle attività dalle 13:00 alle 14:00.

Il servizio, attivato dopo l'ottenimento delle autorizzazioni sanitarie nazionali e regionali, viene gestito in collaborazione con le istituzioni locali, tra cui la Asl regionale, alla quale vengono comunicati tempestivamente i risultati dei test. Indirizzo email: servizicovid@dantelabs.com. Numero telefonico: (+39) 0862.1910671. (ANSA).