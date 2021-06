Sisma: Legnini, Unico GranSasso occasione irripetibile

(ANSA) - TERAMO, 14 GIU - "Ci credo molto in Ats del genere: sono una occasione unica, e lo dice lo stesso nome che i 22 comuni abruzzesi del cratere si sono dati. Unico GranSasso è una occasione-modello irripetibile, è un grande valore perchè per i prossimi 6 anni per il cratere ci saranno 1,8 mld di euro". Lo afferma Giovanni Legnini, commissario alla ricostruzione del sisma 2016, alla presentazione dell'Ats dei 22 comuni abruzzesi promosso per rilanciare e valorizzare il territorio.

"Non c'è solo il bisogno di una rinascita - dice Legnini - c'è bisogno di una coesione interistituzionale, che già di per sè è un grande valore politico. C'è da far partire la seconda gamba della ricostruzione, dopo il Cis e uil fondo complementare Pnrr, è il segnale che dopo due terremoti e una pandemia, un territorio riesce a trovare unità, cosa non scontata in precedenza. Insomma, l'epoca storica è irripetibile per queste zone. Cosa serve? Collegamenti, rete, digitale, economia...".

(ANSA).