Sisma: Legnini, governance da completare e nuove risorse

(ANSA) - TERAMO, 14 GIU - "Sulla Governance c'è un percorso che deve essere completato. Io domani sarò audito in un incontro con il Presidente del Consiglio e domani con le commissioni che si occupano della governance del Pnrr e credo che qualcosa sull'Appennino centrale bisogna aggiungere". Così il Commissario straordinario Giovanni Legnini a Teramo per la presentazione di "Unico Gran Sasso Rete di Comuni".

Nel suo intervento Legnini ha affrontato il tema della suddivisione delle risorse. "Come le dividiamo? Le dividiamo per i due crateri - ha detto - io credo che occorra un unico progetto che riguardi tutto l'Appennino centrale. Serve un progetto unitario con investimenti che interessino insieme più territori". (ANSA).