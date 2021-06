A14, chiuso una notte tratto Atri Pineto-Pescara nord

(ANSA) - PESCARA, 14 GIU - Sull'autostrada A14, per consentire programmati lavori di manutenzione delle gallerie "Ponte da Capo", "Solagne" e "Colle Pino", in orario notturno, dalle 22:00 di martedì 15 giugno alle 6:00 di mercoledì 16 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord, in entrambe le direzioni, verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna. Di conseguenza, saranno inaccessibili le aree di servizio "Torre Cerrano ovest" e "Torre Cerrano est".

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso sud, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, percorrere la SS16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara nord; verso nord, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, proseguire sulla SS16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Atri Pineto. (ANSA).