Biennale: progetto Montebello Sangro a Padiglione Italia

(ANSA) - PESCARA, 12 GIU - C'è anche il progetto di recupero dell'antico borgo di Montebello del Sangro al Padiglione Italia alla 17esima Mostra Internazionale di Architettura 2021 - La Biennale di Venezia.

Il tema delle Comunità Resilienti, cuore del progetto del Padiglione Italia, si fonda sulla convinzione che l'architettura debba contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità della vita che conduciamo, fornendo risposte adeguate ai mutamenti ambientali e sociali del nostro tempo.

L'esigenza di leggere le complessità dei fenomeni urbani e territoriali contemporanei, per indirizzare lo sviluppo sempre più verso una rotta sostenibile, in senso ecologico, sociale ed economico, richiede però di allargare la ricerca di soluzioni al di fuori degli strumenti tradizionali di pianificazione e progettazione, per provare a ricucire le piccole realtà diffuse sul territorio e i grandi centri urbani.

Oggi pomeriggio poi a Montebello va in scena Arte natura e architettura Rigenerare le prossimità, Convegno e presentazione del DOCU - FILM di Francesco Castellani, organizzato per rendere partecipe la comunità di Montebello sul Sangro e la Regione Abruzzo della presenza del progetto di CASaA. (ANSA).