Ecco Bia, l'app del Polo bibliotecario della Regione Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 11 GIU - Cercare un libro da leggere tra gli oltre 800.000 presenti nelle 34 biblioteche del nuovo Polo Bibliotecario della Regione Abruzzo sarà possibile con la nuova app BIA, , sviluppata dalla società fiorentina Nexus IT e scaricabile gratuitamente da App Store di Apple e da Google Play. Il ritiro in una delle 34 biblioteche si può fare poi direttamente.

L'app è di facile fruizione. Al centro della pagina due bottoni consentono di accedere alla 'Ricerca avanzata' oppure alla 'Mappa delle biblioteche del Sistema'. La ricerca è molto semplice: basta immettere uno o più termini nella barra di ricerca Google-like oppure usare i campi Autore, Titolo, codice ISBN. Toccando ad esempio la copertina di un libro, appare la scheda completa con tutte le informazioni bibliografiche e un breve abstract. Dalla scheda, toccando il bottone "Lo trovi in" si visualizza l'elenco delle biblioteche che possiedono il volume desiderato, selezionandone una si accede alla pagina info con recapiti telefonici, geolocalizzazione, sito web e mail. E se il libro è presente nella biblioteca in cui si è iscritti si potrà anche richiedere il prestito. Se si è iscritti a una delle biblioteche, ma non si hanno le credenziali per l'app si può scrivere e richiederle oppure ritirarle direttamente in biblioteca. (ANSA).