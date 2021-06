Bussi: Dionisio (Arta), lieti decisione, era nostra tesi

(ANSA) - PESCARA, 11 GIU - "L'Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente è particolarmente lieta di apprendere la decisione del Consiglio di Stato, anche perché il rigetto dell'appello, promosso dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica, si basa su considerazioni di tardività che sono state sollevate per la prima volta da Arta Abruzzo attraverso il proprio difensore.

Quindi l'eccezione di carattere procedurale nasce appunto dall'intuizione dell'Agenzia per l'Ambiente, oltre alle ragioni di merito che sono state ulteriormente sottolineate". Lo fa sapere Maurizio Dionisio, dg Arta Abruzzo. (ANSA).