Avviato anche nel Teramano il progetto 'Il mio diario'

(ANSA) - TERAMO, 10 GIU - L'iniziativa "Il mio diario", l'agenda scolastica realizzata dalla Polizia in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e destinata a tutti gli alunni che frequenteranno nel prossimo anno la 4° classe degli istituti primari, ha coinvolto anche la provincia di Teramo dove nei giorni scorsi agenti della Questura di Teramo, del commissariato di Atri e del distaccamento della stradale di Giulianova hanno consegnato a mano il "Diario" a 2.489 giovani studenti della scuola primaria.

Il progetto si pone l'obiettivo di avvicinare i giovanissimi alla cultura della legalità e fornire un contributo nell'educazione al rispetto delle regole e ai valori di convivenza civile. Protagonisti dell'agenda sono i supereroi della legalità Vis e Musa che, con l'aiuto dei loro amici a quattro zampe Lampo e Saetta, si propongono ai giovani studenti come figure di riferimento vicine al loro sentire e alla loro età. "Attraverso le loro avventure al fianco degli amici della Polizia di Stato - spiega la Questura in una nota - vengono affrontati i temi della salute, dello sport, del corretto utilizzo di internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile più comuni quali, fra tutti, il bullismo e il cyberbullismo. La narrazione è arricchita da importanti contributi valoriali e di intrattenimento a cura del noto personaggio della letteratura per ragazzi Geronimo Stilton.".

