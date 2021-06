A Roseto campus estivo per bambini asmatici e allergici

(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO), 10 GIU - Finisce la scuola, ma non finisce la preoccupazione delle famiglie di bambini e ragazzi con asma e allergie che vorrebbero offrire un'esperienza estiva senza pensieri e con la sicurezza di un controllo costante sulla salute. Una popolazione numerosa, quella asmatica e allergica under 18, per un totale in Italia di circa 1 milione 300 mila soggetti (circa il 18% della popolazione di pari età (1-2)) La soluzione viene dall'Associazione "Respiriamo Insieme-APS" con la 3/a edizione del campus estivo per under 18 con asma e allergie che quest'anno sarà dedicata allo sport sotto il tema 'Ripartiamo dallo sport'. La meta sarà Roseto degli Abruzzi presso lo Stork Family Camping Village dal 16 giugno al 3 luglio.

"Questo campus salute è stato pensato come una esperienza basata sull'attività sportiva e sulla condivisione all'interno di un gruppo composto da ragazzi che condividono l'esperienza di una patologia respiratoria cronica. L'obiettivo - precisa Simona Barbaglia, Presidente dell'Associazione Respiriamo Insieme-APS e madre di un ragazzo asmatico - è quello di promuovere nei ragazzi le conoscenze, le abilità, le risorse e l'autostima attraverso la forza del gruppo di pari. Oltre all'aspetto clinico monitorato h24, saremo molto attenti anche a quello più emotivo e sociale che spesso è caratterizzato da un progressivo isolamento dai coetanei a causa proprio della patologia cronica di cui soffrono, con effetti spiacevoli sullo sviluppo psichico e sociale". (ANSA).