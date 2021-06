Incidenti stradali: scontro in A14, un morto in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 09 GIU - Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A14, nel tratto compreso tra Vasto Sud e Vasto Nord, in direzione Pescara. Lo scontro, un tamponamento, avrebbe coinvolto un'automobile e un mezzo pesante. La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe l'automobilista. Al momento si transita solo sulla corsia di sorpasso. Inizialmente si erano creati tre chilometri di coda, ora scesi a uno.

Sul posto sono in azione i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. (ANSA).