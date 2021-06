Scuola: partnership 'Abruzzo in Miniatura' e Liceo Maior

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI), 07 GIU - Nasce una nuova sinergia tra l'Abruzzo in Miniatura e il mondo scolastico: il sodalizio giunge a corollario della visita al Museo Michetti di Fancavilla al Mare da parte di Federica Chiavaroli, presidente di due note scuole paritarie pescaresi: l'innovativo polo liceale Maior e lo storico istituto tecnico Mecenate.

L'Abruzzo in Miniatura, presieduto da Livio Bucci, col suo patrimonio artistico, storico e paesaggistico regionale riprodotto minuziosamente in scala, ha letteralmente ammaliato la dirigente scolastica catturandone l'attenzione e producendo lo stimolo per intessere una rete con le attività di laboratorio della scuola. La media Maior, infatti, prevede un ampio ricorso alla didattica laboratoriale con approcci sperimentali che coniugano tradizione e innovazione: "Un luogo sorprendente, non mi aspettavo di trovare tanta ricchezza di particolari e di Abruzzo - ha detto Federica Chiavaroli al termine della visita -. Credo infatti che questo luogo debba essere visitato prima di tutto da noi che abitiamo questa bellissima regione. Rinnovo i complimenti a Livio Bucci per il coraggio, la determinazione e la perseveranza: in 30 anni ha realizzato un progetto ambizioso che ha richiesto anche tanta pazienza prima di vederlo prendere vita. Sono sicura che nasceranno bellissime collaborazioni tra l'Abruzzo in Miniatura e le mie scuole, soprattutto il liceo e la scuola media Maior".

Il presidente Bucci ha accolto con grande partecipazione e spirito di iniziativa la proposta formativa: "Sono sempre propenso ad intraprendere percorsi orientati verso la promozione della cultura e della conoscenza del nostro territorio.

L'Abruzzo in Miniatura si configura come hub in cui confluiscono vari segmenti atti a portare in auge il nome dell'Abruzzo".

Un'altra figura illustre si è recata in visita nei giorni scorsi per ammirare le meraviglie dell'Abruzzo in Miniatura: si tratta dell'artista musicale Michele Di Toro, eccellenza abruzzese del pianoforte. (ANSA).