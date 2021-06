Covid: Abruzzo in zona bianca, traffico a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 07 GIU - L'Abruzzo questa mattina si è risvegliato in zona bianca e con un ulteriore allentamento delle restrizioni. Il maltempo ha però consigliato a molti di restare a casa. A Pescara, la città più grande d'Abruzzo, traffico molto intenso nelle prime ore della mattinata sulle maggiori arterie cittadine. Bar pieni per il rito del caffè anche al banco.

Nonostante la pioggia in molti non hanno rinunciato a recarsi al mercato del lunedì in zona stadio. Le prove generali di zona bianca però ci saranno nel fine settimana quando per la prima volta a distanza di mesi, non ci sarà più il coprifuoco e a Pescara, nella zona della movida si riverseranno migliaia di giovani che arriveranno anche da fuori città. In tal senso è polemica dopo la decisione annunciata dalla Giunta comunale di imporre la chiusura di bar e ristoranti ‪alle 00.30‬ durante la settimana e ‪all'01.30‬ nel weekend. (ANSA).