Covid: Abruzzo in zona bianca, ancora disagi su A14

(ANSA) - PESCARA, 07 GIU - L'Abruzzo da oggi è in zona bianca, ma per gli automobilisti che transiteranno sul tratto abruzzese della A14 sarà un'altra settimana di passione a causa dei cantieri presenti per i lavori di manutenzione straordinaria anche all'interno di alcune gallerie. Ieri pomeriggio, nel primo week-end di giugno, si sono registrate code fino a 4 km e rallentamenti tra Pescara Nord e Atri-Pineto. Considerato l'aumento dei flussi di traffico previsto per la seconda metà del mese di giugno, il Mims e la concessionaria hanno illustrato negli ultimi giorni i correttivi al programma individuati per migliorare la percorribilità delle tratte interessate dai lavori durante i fine settimana, con la sospensione dei lavori a partire dal week end del 18-20 giugno. (ANSA).