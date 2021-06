Altro murale danneggiato a Pescara, è quello di George Floyd

(ANSA) - PESCARA, 07 GIU - Un altro murale danneggiato a Pescara: si tratta del ritratto ispirato a George Floyd, l'afroamericano ucciso a Minneapolis, un 'quadro' con una mascherina sulla quale era scritto 'i can't breath'. E' stato totalmente oscurato di nero e reso irriconoscibile all'angolo di via Milano in pieno centro: proprio per questo in un primo tempo era stato attribuito a Willy Monteiro, il giovane cuoco ucciso a Colleferro, il cui murale è stato danneggiato già dalla fine di maggio. La macchia nera nasconde ora la figura di Floyd ripresa da un cartoon. (ANSA).