Pallanuoto, al Club Aquatico il derby con il Pescara

(ANSA) - PESCARA, 05 GIU - Va al Club Aquatico il derby pescarese del campionato di serie maschile di pallanuoto. La squadra del presidente Fustinoni nella piscina Il Passetto di Ancona esce alla distanza e vince la stracittadina con il punteggio di 10-7. Partita equilibrata per larghi tratti quella tra le due formazioni pescaresi, con il Pescara bravo nell'approccio e a rimanere in partita fino alla fine. Qualche errore di troppo, sia con situazione di uomo in più che sui tiri da cinque metri non hanno consentito però al Delfino di rimanere attaccato al risultato fino al suono della sirena, ma sotto il profilo atletico e del morale quella contro gli orange dev'essere una prestazione su cui costruire le basi dei play-out. Adesso mister Franco Di Fulvio, tecnico del Pescara avrà a disposizione venti giorni di tempo per preparare lo spareggio salvezza, complice anche il turno di riposto che la squadra deve osservare nell'ultima giornata di regular season.

Il Club Aquatico si preparerà invece ai play off promozione.

(ANSA).