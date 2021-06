Nozze nei Musei a Pescara, prima cerimonia al 'Genti d'Abruzzo'

(ANSA) - PESCARA, 05 GIU - Primo matrimonio nei musei questa mattina a Pescara: una coppia ha scelto di sposarsi nella 'sala del Risorgimento' del Museo delle Genti d'Abruzzo. Nel rinnovare la convenzione tra Comune e Fondazione Genti d'Abruzzo, che gestisce Museo delle Genti e Museo Cascella, è stata prevista, infatti, la possibilità di celebrare i matrimoni nelle sale storiche della città. "Abbiamo cominciato a ragionare su questo progetto in piena pandemia - ricordano l'assessore comunale alla Cultura, Mariarita Paoni Saccone, e la presidente della Commissione Cultura, Manuela Peschi - quando si stava lavorando al rinnovo della convenzione con la Fondazione Genti d'Abruzzo per la gestione dei due musei. Entrambi hanno sale preziose che ben si prestano all'organizzazione di eventi del genere".

La parte dell'iter relativa ai servizi demografici è stata curata dall'assessore Patrizia Martelli. La scelta è tra quattro spazi: tre nel Museo delle Genti d'Abruzzo, che offre, oltre alla sala Risorgimento, lo Spazio Arte al piano terra, normalmente utilizzato per esposizioni temporanee, e la Sala Favetta con le splendide vetrate sul fiume. La quarta sala è al Museo Cascella, un piccolo gioiello che dispone anche di uno spazio esterno di qualità. "Naturalmente oltre alla cerimonia in senso stretto le strutture offrono la possibilità di organizzare il ricevimento - sottolineano Paoni Saccone e Peschi - con la massima disponibilità del personale che aiuta nell'allestimento delle sale e si preoccupa della risistemazione. Il regolamento predisposto dal Comune prevede il disciplinare per l'utilizzo delle quattro sale, con tempi, costi e modalità di fruizione da concordare con la Fondazione Genti d'Abruzzo; l'ufficio anagrafe continuerà a occuparsi, secondo quanto previsto dalla normativa, dell'intero iter amministrativo che precede la cerimonia in senso stretto". (ANSA).