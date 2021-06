Koopman lancia raccolta fondi per restauro organo di Collemaggio

(ANSA) - L'AQUILA, 04 GIU - Con il conferimento a Ton Koopman, organista e musicologo di fama internazionale, del sigillo della città da parte del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, è stata lanciata la campagna di raccolta fondi per la ricostruzione dell'Organo monumentale della Basilica di Santa Maria di Collemaggio fortemente danneggiato in seguito al crollo della cupola e del transetto durante il terremoto del 2009.

L'iniziativa della raccolta è stata presentata nell'ambito della conferenza dell'inaugurazione del restauro dell'Organo Monumentale di Feliciano Fedeli (1726) nella Basilica di San Bernardino da Siena, in programma questa sera alle ore 19.30. A suonare musiche di Sweelinck, Bohm, Frescobaldi, Bach e Anonomi sarà proprio il maestro Ton Koopman. "Amo la città dell'Aquila, la sua cultura e le sue bellezze. Sto organizzando un simposio di colleghi organisti e musicologi per studiare insieme una soluzione di restauro del prezioso Organo di Santa Maria di Collemaggio ", ha detto Koopman. "Questo pomeriggio si realizza un sogno", ha detto Daniele Di Sipio, rettore della Sasilica di San Bernardino da Siena. "Quattro anni fa quando sono diventato rettore sembrava lontanissimo risentire le voci degli organi che erano molto danneggiati. Grazie all'opera di restauro e alla collaborazione con la società dei concerti Barattelli, che ha fregiato l'inaugurazione dell'organo Fedeli della presenza di Koopman, oggi far risuonare i due organi è una realtà".

La scorsa settimana, infatti, è tornato a risuonare il prezioso strumento costruito da Vincenzo Mascioni (1939) posizionato dietro l'altare maggiore, con il maestro Enrico Maria Fagiani. Ton Koopman torna, stasera, a far suonare l'Organo Fedeli. L'ultima esibizione del maestro nel capoluogo risale al 2000, proprio per l'inaugurazione dell'Organo della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. I dettagli della raccolta fondi sono sul sito www.barattelli.it. (ANSA).