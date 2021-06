Musica: a Lanciano i 50 anni dell'Emf, torna Donato Renzetti

(ANSA) - LANCIANO, 03 GIU - Taglia il traguardo dei 50 anni l'Estate Musicale Frentana di Lanciano, la cui orchestra sinfonica giovanile internazionale sarà diretta, nel principale appuntamento del 7 agosto, dal maestro Donato Renzetti, già direttore artistico, che a sua volta festeggia i 50 anni di carriera. La stagione concertistica, con 15 eventi fino a fine 2021, è stata presentata al teatro Fenaroli. Il cinquantenario della rassegna debutta il 18 giugno con la tradizionale Missa Brevis e il 20 giugno sarà di scena l'orchestra del Conservatorio D'Annunzio di Pescara che si esibirà nel progetto "Music for Nature" insieme ai musicisti Massimo Spadano e Silvio Di Rocco. Il 21 giugno sarà festeggiata la Festa Europea della Musica. Il 18 luglio l'Orchestra Sinfonica Abruzzese torna a Lanciano con un progetto dedicato alla musica di Bach, tra classico e jazz. L'orchestra sinfonica dell'Emf debutta il 25 luglio, diretta dal maestro Paolo Angelucci, con un concerto al castello Aragonese di Ortona (Chieti) col programma "Suoni riflessi - musica tra aria, acqua e terra". Il 31 luglio concerto conclusivo del Lanciano International Guitar Seminar, mentre il 1 agosto serata dedicata a Dante Alighieri col progetto "Piazza Dante", nel 700/o anniversario della morte, in collaborazione con il John Fante Festival. La parte estiva della stagione si conclude con i due concerti per il duplice omaggio al cinquantenario degli Amici della Musica e ai 50 anni di carriera di Renzetti che si terrà il 7 agosto, con la soprano Ezgi Alhuda, poi l'8 agosto in replica a Fossacesia (Chieti) all'Abbazia di San Giovanni in Venere. Per l'occasione sono stati chiamati a raccolta tutti i musicisti abruzzesi che negli anni hanno studiato nei Corsi di perfezionamento musicale di Lanciano. La stagione prosegue con la parte invernale col tradizionale International EMF Young Musician - Premio Rotary Club Lanciano, gli appuntamenti per la Festa di Santa Cecilia, un nuovo concerto dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese, il concerto Gospel a Santo Stefano e il concerto di Capodanno.

Programma illustrato dal sovrintendente artistico EMF Omar Crocetti e dal direttore artistico Andrea Tenaglia, alla presenza del sindaco Mario Pupillo. (ANSA).