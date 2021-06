Aura entra nella Piattaforma Italiana di Economia Circolare

(ANSA) - L'AQUILA, 01 GIU - Su invito di Enea, Aura, la società aquilana specializzata nel riciclo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) con sede all'Aquila, è entrata a far parte del Gruppo di Lavoro 4 della Piattaforma Italiana di Economia Circolare (ICESP). In particolare, Aura darà il proprio contribuito ai lavori in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), con l'obiettivo di individuare le modalità per aumentare il riuso degli apparecchi usati ed il recupero di materie prime seconde dai Raee. "Una grande opportunità per la nostra Azienda, leader nel settore del trattamento dei Raee - ha dichiarato il presidente Aura, Italo Soncini - che ci consente di ragionare, insieme ai più grandi player nazionali ed alle istituzioni di riferimento, intorno al tema della transizione ecologica, dando il nostro contributo in termini di progettualità, ai fini di una concreta e corretta applicazione delle dinamiche della circolarità dell'economia, forti del sostegno che arriva dal Pnrr. Nel corso dell'Assemblea plenaria del GdL, tenutasi la scorsa settimana, sono già stati delineati i possibili indirizzi di azione del Gruppo AEE. Si tratta di azioni coerenti non solo con le finalità del PNRR (ovvero la realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti/ammodernamento di impianti esistenti e di progetti faro di economia circolare) ma anche con i tempi e le modalità di implementazione previste nell'Action Plan per l'economia circolare adottato dalla Commissione Europea. La transizione ecologica - conclude Soncini - ci impone la necessità di affrontare i Raee in termini di risorse da valorizzare e non come rifiuti da smaltire. (ANSA).