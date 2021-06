Aree interne, oltre 11 mln per adeguamento servizi essenziali

(ANSA) - L'AQUILA, 01 GIU - La Giunta regionale d'Abruzzo, su proposta dell'assessore alle Aree Interne Guido Quintino Liris, ha approvato l'accordo di programma quadro dell'area interna "Gran Sasso-Valle Subequana" e il preliminare rafforzato dell'area interna "Alto Aterno-Gran Sasso Laga", due documenti programmatici che rafforzano l'intera strategia di rilancio e sviluppo di queste zone. "Il primo provvedimento - spiega Liris - è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della strategia d'area mediante impegni e interventi che interessano l'adeguamento dei servizi essenziali quali salute, istruzione e mobilità e progetti di sviluppo locale per cui sono stati identificati cinque fattori di sviluppo: tutela del territorio e comunità locali, valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile, sistemi agro-alimentari e sviluppo locale, risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile, saper fare e artigianato. La copertura finanziaria degli interventi è 5,5 milioni".

La stipula dell'accordo coinvolge i soggetti attuatori Agenzia per la Coesione Territoriale, ministero dell'Istruzione, ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ministero della Salute, Regione Abruzzo, il sindaco del Comune di Molina Aterno, capofila dell'Area Interna "Gran Sasso-Valle Subequana".

"Per l'area interna Alto Aterno-Gran Sasso Laga, per cui sono previsti 5,4 milioni - prosegue Liris - si è proceduto ad approvazione e aggiornamento del cosiddetto preliminare rafforzato, modificato considerare le mutate esigenze di sviluppo dell'area dovute alla crisi pandemica ed economica. La strategia degli interventi mira a disegnare un quadro organico per determinare sinergie tra soggetti pubblici, operatori privati e del terzo settore. Obiettivo primario dell'azione del governo regionale - conclude Lirs - in piena corrispondenza con i principi espressi nella Strategia nazionale aree interne, è di contrastare la marginalizzazione e lo spopolamento dei territori più interni e fragili, distanti dai centri principali di offerta dei servizi essenziali". (ANSA).