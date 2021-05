A Pescara 5 e 6 giugno il 'Pet Pride'

(ANSA) - PESCARA, 31 MAG - "Pet Pride", la kermesse dedicata al mondo animale si terrà quest'anno a Pescara il 5 e 6 giugno in piazza della Rinascita grazie all'organizzazione della "Claudio Marastoni Communication", con il patrocinio del Comune di Pescara e la compartecipazione economica dell'Assessorato alla tutela del mondo Animale. Questa mattina la presentazione della due giorni dedicata al mondo animale. "Avremo due giorni di grandi eventi - ha detto Marastoni - Ci saranno innanzitutto le unità cinofile di Polizia, Guardia di Finanza, Carabinieri, Protezione Civile e Croce Rossa Italiana con esibizioni e simulazioni di soccorso. Poi ci si potrà iscrivere a un 'Pet Model' senza distinzione di razza: in giuria la conduttrice tv Tessa Gelisio e l'assessore Nicoletta Di Nisio per eleggere gli animali più simpatici. Noi facciamo questa manifestazione una volta l'anno e per il 2021, dopo lo stop dello scorso anno, abbiamo scelto Pescara che già da qualche anno ci aveva chiesto di ospitarla".

"Avremo per due giorni un'Arca di Noè in piazza della Rinascita per gli appassionati di animali e per ricordare di non abbandonarli mai - ha detto l'assessore comunale alla Tutela del Mondo Animale, Nicoletta Di Nisio - Avremo diversi stand e un'area dove poter adottare gli animali. Non ci saranno solo cani, ma anche gatti, pappagalli e altri esemplari". Previste anche un'area Pet Beauty, Pet Therapy, dimostrazione toelettatori, uno spazio per i veterinari Anmvi, esibizioni, sfilate e parata finale. (ANSA).