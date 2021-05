Covid: manifestazione contro misure, 30 sanzionati a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 29 MAG - Trenta persone sanzionate per non aver indossato la mascherina nel corso di una manifestazione di protesta contro le misure finalizzate ad evitare la diffusione del Covid-19 e le conseguenti limitazioni delle libertà personali e degli spostamenti. L'iniziativa si è svolta ieri a Pescara, in piazza della Rinascita. Vi hanno preso parte una settantina di persone. La Polizia di Stato durante la manifestazione ha identificato, direttamente sul posto o grazie alle videoriprese realizzate dalla Scientifica, trenta partecipanti che saranno sanzionati amministrativamente ai sensi della normativa in vigore. Un uomo di 61 anni è stato inoltre denunciato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

(ANSA).