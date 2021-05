Bussi: Blasioli replica a critiche Forum H2O

(ANSA) - PESCARA, 29 MAG - Il presidente della Commissione d'inchiesta su Bussi Antonio Blasioli, consigliere regionale Pd, risponde al Forum H2O che aveva definito deludente, evasiva e a tratti fuorviante la Relazione presentata. "Sono del tutto fuoristrada quelli che sostengono questo perché parliamo di una relazione di 143 cartelle e l'unica relazione che dopo tanti anni si interessa veramente al Sin nel suo complesso e non a singole vicende spesso anche strumentalizzate dalla politica. La Relazione ricostruisce tutti gli aspetti del sito di interesse nazionale da Piano d'Orta sino ad arrivare a Bussi e sopratutto cerca di dare una visione oggettiva sulle responsabilità che sono delle responsabilità tripartite e cioè a seconda della competenza su questo sito nazionale che dal 2008 è una responsabilità specifica del Ministero. Nella relazione questo è spiegato in modo chiaro e trasparenza. Dal 2008 quindi la responsabilità della mancata bonifica è del Ministero. Assieme al Ministero anche di tanti aspetto che sono mancati ad iniziare da quelli della Regione Abruzzo. L'Arta a tal proposito tra qualche giorno su mia interpellanza dovrà spiegarci che cosa ha fatto rispetto a 3 milioni di euro ricevuti dal Ministero e che sono relativi ad un accordo di programma che dal 2001 e scaduto nel 2021, e chiedendo una nuova proroga, specificando che non riusciranno prima del 2024 a individuare i soggetti responsabili di tante zone del Sin. Dire quindi che dopo tanti anni la responsabilità è solo del Ministero mi sembra un po' riduttivo".

