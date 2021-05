Ospedale Chieti: Marsilio, aperta nuova stagione rilancio

(ANSA) - PESCARA, 28 MAG - "La positiva conclusione del confronto sullo sviluppo del SS. Annunziata di Chieti apre una nuova stagione di rilancio: la riflessione partita dalla vicenda della demolizione del Corpo C ha messo in campo una sinergia e una collaborazione che raramente si era vista all'opera.

Ringrazio per questo tutti gli attori in campo: la Asl che ha saputo favorire l'ascolto e il dialogo, l'Ateneo che ha collaborato costruttivamente nella ricerca di soluzioni condivise, l'assessorato e il Dipartimento Salute che hanno individuato le risorse e i percorsi amministrativi per accogliere una migliore e più ampia prospettiva". Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

"Due anni fa - spiega - siamo partiti da una realtà dove era difficile far dialogare e conciliare le ragioni dell'Università con quelle degli 'ospedalieri', con una Regione che 'imponeva' alla ASL - avocando a sé la dichiarazione di pubblica utilità - un Project Financing dispendiosissimo che avrebbe azzerato per decenni la capacità di spesa dell'intera Regione (e non solo della ASL 2), un Tribunale che sentenziava la pericolosità di alcuni fabbricati, per i quali la Protezione Civile nazionale aveva stanziato fondi che ne imponevano la demolizione e il vincolo di inedificabilità successivo. Abbiamo in questi due anni ricostruito collaborazione e spirito di comunità tra la ASL e l'Ateneo nella gestione del policlinico, respinto un Project Financing inutile se non dannoso, gettato le basi (con la nuova Rete ospedaliera) di una valorizzazione delle sue eccellenze".

"Quanto alla 'famigerata' demolizione del corpo C - sottolinea Marsilio - è bene chiarire che i fondi per demolirlo vennero richiesti dalla precedente amministrazione, a valere su un bando della Protezione Civile nazionale, che dopo aver selezionato le diverse proposte li ha assegnati imponendo un vincolo molto rigido. I 4,5 milioni disponibili potevano essere utilizzati solo per demolire il fabbricato, vietando di riedificarlo nello stesso sito. Da qui il progetto esecutivo studiato dalla ASL, che non ha potuto fare altro che dare seguito a una Delibera di Giunta Regionale, diretta conseguenza del finanziamento statale". (ANSA).