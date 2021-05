Ordigni bellici ritrovati in cantina casa Pescara

(ANSA) - PESCARA, 28 MAG - Esplosivi di piccolo calibro probabilmente risalenti al Secondo Conflitto Mondiale sono stati ritrovati nel primo pomeriggio di oggi nei pressi di una cantina di una abitazione di via Ravenna a Pescara in pieno centro dove si stavano effettuando dei lavori di pulizia. Sul posto si sono portati carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. La zona interessata dal ritrovamento è stata transennata. Si sta provvedendo al trasporto degli ordigni per farli poi brillare.

Via Milano e l'ultima parte di via Ravenna sono state chiuse al traffico e al passaggio dei pedoni. (ANSA).