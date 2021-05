Treni, su sicurezza accordo Regione, Trenitalia e Forze Polizia

(ANSA) - PESCARA, 27 MAG - Un accordo finalizzato all'incremento del fattore sicurezza, personale e patrimoniale, a bordo treno in ambito regionale è stato sottoscritto a Pescara da Regione Abruzzo, Trenitalia, Polizia di Stato, Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, Comando regionale Guardia di Finanza e Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria Lazio-Abruzzo-Molise.

Tale accordo, finanziato con 550 mila euro dalla Regione Abruzzo e con validità dal primo giugno prossimo al 31 dicembre 2021, regolamenta la fruizione di gratuità per i servizi ferroviari regionali in seconda classe, nell'ambito della regione Abruzzo, da parte di appartenenti alle forze di polizia sulla base dell'eventuale adesione volontaria da parte di singoli interessati delle amministrazioni di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria. L'ambito di efficacia dell'accordo è determinato dalle stazioni di confine: Vasto-San Salvo (linea Pescara-Termoli), Alba Adriatica-Nereto-Controguerra (linea Pescara-San Benedetto del Tronto), Oricola-Pereto (linea Pescara-Roma), Sella di Corno (linea Sulmona-Rieti), Ridotti-Collepiano (linea Avezzano-Cassino). (ANSA).