Incidente tra due auto a Pescara, 3 feriti, grave una donna

(ANSA) - PESCARA, 26 MAG - Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale tra due automobili avvenuto nel tardo pomeriggio a Pescara, in via del Circuito, nella zona dell'ospedale. Ad avere la peggio è stata una donna di 57 anni, ora ricoverata in Rianimazione in prognosi riservata. Feriti, sembra in modo lieve, gli occupanti della seconda auto coinvolta.

Secondo le prime informazioni, la donna era alla guida di una Jeep Renegade che percorreva via Monte Siella per poi proseguire su via Monte Camicia. All'incrocio con via del Circuito lo scontro con una Bmw, che viaggiava in direzione mare-monti. A seguito dell'impatto la Renegade si è ribaltata.

Sul posto sono subito arrivati il 118 e i Vigili del Fuoco.

Rilievi e accertamenti a cura della Polizia municipale. La strada è al momento chiusa al traffico e la viabilità della zona è in tilt, con ripercussioni e code su via Ferrari e via Le Mainarde. (ANSA).