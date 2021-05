In 'Art Night' su MAXXI L'Aquila omaggio a Marcello Mariani

(ANSA) - L'AQUILA, 26 MAG - Un ampio omaggio della Rai a Marcello Mariani in 'Art Night', nella puntata del 28 maggio, ore 21.15, su Rai5 e RaiPlay, dedicata all'apertura del MAXXI L'Aquila. "Il grande pittore aquilano Marcello Mariani, apprezzato in tutto il mondo, era inseparabile dalla sua città, da lui ribattezzata la piccola Salisburgo. Dopo il terremoto del 2009, seppe rivitalizzare le macerie, trasformandole in opere, in preziosi frammenti di memoria. Testimoniando che l'arte, attraverso la bellezza, può medicare con amore le ferite di una città martoriata".

Nel giorno dell'apertura del nuovo MAXXI L'Aquila, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, 'Art Night' offrirà una serata dedicata a una delle più importanti realtà dell'arte contemporanea in Italia.

A ospitare il MAXXI L'Aquila è Palazzo Ardinghelli. Il Segretariato Regionale dell'Abruzzo parla di "immensa soddisfazione per gli uffici del ministero della cultura dell'Abruzzo, che hanno collaborato giorno dopo giorno, in questi lunghi anni per arrivare a questo straordinario risultato. Un grazie speciale al Governo della Federazione Russa, ricordando sempre da dove siamo partiti". La Federazione Russa ha finanziato il restauro e l'adeguamento funzionale di Palazzo Ardinghelli con 3,4 milioni di euro nell'ambito dell'iniziativa "Monumenti da salvare". Un'anteprima dell'apertura è stata fatta nel settembre 2020, alla presenza del ministro Franceschini, delle autorità e di Sergey Razov, ambasciatore della Federazione Russa in Italia che tornerà venerdì 28. In occasione dell'anteprima Melandri aveva detto: "Il MaXXI è un piccolo modello di progettualità e la dimostrazione che si può attivare una collaborazione concreta tra istituzioni importanti. Il museo, oltre a racchiudere i gioielli della collezione d'arte contemporanea, sarà un laboratorio di collaborazione tra istituzioni culturali e scientifiche del territorio, tra le quali l'Università, il Gran Sasso Science Institute e il Teatro Stabile d'Abruzzo". (ANSA).