Carceri, a Lanciano sit in di protesta degli agenti penitenziari

(ANSA) - LANCIANO, 26 MAG - Sit in stamani all'esterno del carcere di Lanciano, a Villa Stanazzo, dove dalle 10 alle 12 i sindacati di polizia penitenziaria hanno protestato contro la perdurante assenza di personale e altre situazioni di disagio che negli ultimi tre mesi aveva visto anche il ricorso all'astensione dalla mensa. I sindacati Sappe, Osapp, Uilpa-P.P., Uspp, Fns-Cisl, Fp-Cgil e Sinappe dicono: "Le motivazioni alla base delle nostre recriminazioni sono la totale inadeguatezza dell'organico assegnato a Lanciano, l'apertura ingiustificata di nuovi reparti detentivi, senza tenere in considerazione la necessità di personale per gestirli, la mancanza di almeno 20 unità per il funzionamento regolare della struttura e l'obbligo a prolungare i turni lavorativi fino a 8-10 o più ore in contrasto con l'aumento dei posti di servizio imposto dall'amministrazione; infine, l'impossibilità di garantire i diritti dei lavoratori, perfino la fruizione delle ferie estive è a rischio".

Dal 19 maggio la direzione carceraria ha fatto ricorso al terzo turno per garantire la fruizione delle ferie estive.

"Questa inaccettabile situazione - aggiungono i sindacati - è frutto di un'opera di costante e persistente disinteresse da parte dell'Amministrazione penitenziaria verso la garanzia dei diritti i lavoratori".

In merito alla manifestazione si registra la vicinanza dell'assessore regionale Nicola Campitelli (Lega) che afferma: "Agli agenti va tutta la mia solidarietà, mi farò portavoce delle loro istanze con i vertici nazionali affinché questa situazione possa risolversi al più presto. La pianta organica è assolutamente inadeguata. La pandemia ha esasperato una situazione che va assolutamente affrontata per garantire l'incolumità di agenti e detenuti". Solidarizza anche il segretario regionale dell'Udc Enrico Di Giuseppantonio che aggiunge: "La mia vicinanza a questi lavoratori non è di oggi e si è sempre manifestata anche in veste di sindaco di Fossacesia". (ANSA).