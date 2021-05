Burgnich, il cordoglio del Pescara Calcio, sua ultima panchina

(ANSA) - PESCARA, 26 MAG - L'Abruzzo piange la scomparsa di Tarcisio Burgnich. Sul sito ufficiale del Pescara Calcio il saluto all'ex allenatore del Delfino. "Il presidente Daniele Sebastiani e tutto il club Delfino Pescara 1936 esprimono il cordoglio per la scomparsa di mister Tarcisio Burgnich. Dopo una lunga e prestigiosa carriera da giocatore, Tarcisio Brurgnich scelse di chiudere il proprio percorso da allenatore proprio nel Pescara".

Burgnich guidò i biancazzurri in serie B nella stagione 2000-2001, subentrando in quella stagione a Giovanni Galeone, prima di essere a sua volta sostituito da Delio Rossi. In quello sfortunato torneo il Pescara retrocesse in serie C. Burgnich ha guidato il Pescara per cinque gare, ottenendo tre pareggi e due sconfitte. (ANSA).