Bcc Sangro Teatina, ok al bilancio 2020 e nuova governance

(ANSA) - ATESSA (CHIETI), 25 MAG - Via libera al bilancio Bcc Sangro Teatina senza partecipazione fisica dei soci all'assemblea: i 471 soci partecipanti, pari al 12% del totale della base sociale, hanno approvato i numeri del 2020.

Attualmente la Banca conta su una rete di 16 filiali nelle province di Chieti, Isernia e Campobasso.

La raccolta complessiva segna una crescita di 42 milioni di euro sul 2019 attestandosi a 415 milioni di euro. Gli impieghi a sostegno dell'economia reale raggiungono quota 216 milioni di euro, in crescita di 3,5 milioni di euro rispetto all'anno precedente. Bene l'utile netto, che a fronte di un contesto molto impegnativo, è pari a 1,5 milioni di euro, mentre è di oltre 6 milioni di euro il risultato dalla gestione operativa prima degli accantonamenti e tasse. Il margine di intermediazione è pari a 15 milioni, quello di interesse si è attestato a 8,6 milioni di euro. Sul piano patrimoniale, il totale dell'attivo è salito ad oltre 450 milioni di euro, mentre le masse amministrate (la somma della raccolta di risparmio e di crediti alla clientela) superano quota 631 milioni di euro.

Positive le performances relative alla solidità, con il patrimonio netto in crescita che si attesta a 25,3 milioni di euro.

Numerose le iniziative intraprese per affrontare l'emergenza Covid, con un impegno di mezzi economici e risorse senza precedenti: da marzo 2020 sono state concesse moratorie integrali per circa 1.100 mutui, per un valore di circa 88 milioni di euro, e lavorate oltre 400 pratiche per i nuovi finanziamenti fino a 30 mila, per un valore totale di 8 milioni di euro erogati. Inoltre, sono stati erogati nuovi sostegni alle imprese con la garanzia dello Stato per oltre 20 milioni.

Nel corso dell'assemblea si è poi provveduto ad un importante cambiamento della governance con la riduzione dei comcponenti del Cda, scesi a sette: il presidente Vincenzo Pachioli è stato confermato nel suo ruolo (466 preferenze) insieme agli amministratori Danilo Di Paolo (454 voti), Maria Teresa Santini (449 voti), Alfredo Iovacchini (448 voti), Carmine De Luca (445 voti), Ida Campanella (444 voti) e Rocco Junior Flacco (442 voti). (ANSA).