Edison: nasce newco interventi bonifica siti da ripristinare

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Ambienthesis, Herambiente (Gruppo Hera), Sersys Ambiente ed Edison danno vita a 'Tremonti', una NewCo specializzata nei servizi di bonifica dei terreni e delle acque sotterranee. La NewCo realizzerà i suoi primi interventi nell'area Tre Monti del sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino (Pescara) e progressivamente estenderà le proprie attività alle aree di Piano d'Orta e dello stabilimento industriale di Bussi non appena le vicende giudiziarie che ancora gravano sul sito lo permetteranno. T Una volta verificati dal ministero della Transizione Ecologica i risultati dell'attività nella prima porzione di terreno, l'intervento sarà esteso a tutta l'area Nord. La NewCo progressivamente amplierà i propri interventi alle aree di Piano d'Orta e dello stabilimento industriale. Mentre sono già in corso le attività finalizzate alla rimozione dei rifiuti presenti a livello superficiale del terreno nell'area Sud della Tre Monti. La delicatezza della vicenda e la necessità di garantire una costante interlocuzione con le autorità fanno prevedere il completamento dei lavori entro il 2024.

Tale società di scopo rappresenta un modello paradigmatico per la gestione e positiva risoluzione di casi di contaminazione dei terreni da parte di industrie storiche del nostro Paese, come i siti ex-Montedison di cui Edison ha integralmente preso in carico il recupero. (ANSA).