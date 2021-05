All'Auditorium Flaiano di Pescara il compleanno di Noemi

(ANSA) - PESCARA, 24 MAG - Si avvicina il compleanno di Noemi Sciarretta, la bimba di Guardiagrele (Chieti) affetta da Sma1 grazie alla quale è nata l'associazione 'Progetto Noemi' che da anni si prodiga per sostenere le famiglie con disabilità gravissime. Noemi festeggerà i suoi 9 anni il prossimo 31 maggio in famiglia. E domenica 6 giugno i festeggiamenti coinvolgeranno a Pescara il pubblico dell'Auditorium Flaiano che ospiterà, dalle 18.30, nel rispetto delle norme anti-Covid19, lo spettacolo "9 volte Noemi" presentato dall'attore Federico Perrotta.

Media partner dell'evento è Radio Delta 1 che durante il 'delta1Breakfast", condotto da Francesco di Bucchianico, ha raccolto i fondi per l'acquisto di un nuovo pc da destinare all'associazione Progetto Noemi Onlus; l'appuntamento ha il patrocinio del Comune di Pescara e vanta la collaborazione del Kiwanis Chieti-Pescara.

"Una vera forza della natura, solo così può essere identificato un animo tanto meraviglioso come quello di Noemi - commenta Perrotta, da sempre molto vicino alla famiglia Sciarretta - La voglia di vivere che caratterizza questa famiglia sprona chiunque entri in contatto con loro, per questo abbiamo piacere di festeggiare la piccola con un grande evento finalmente in presenza. Nel 2020 il compleanno di Noemi è stato celebrato con una diretta streaming sull'emittente tv Rete8, con la partecipazione, tra gli altri, di Paolo Ruffini, Dario Ballantini, Pino Insegno, Claudio Lauretta - conclude Perrotta - L'incasso del 2021 sarà interamente devoluto al Progetto Noemi Onlus".

Negli anni la Onlus si è resa portavoce delle esigenze dei 'caregiver', ha contribuito all'istituzione di 2 posti di terapia sub-intensiva pediatrica nella divisione di Pediatria dell'ospedale di Pescara, ha raccolto fondi per l'installazione di un ascensore per anziani e disabili nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Guardiagrele; "In questo momento storico è d'obbligo festeggiare la vita - dichiara il papà della bambina, Andrea Sciarretta - Noemi ci insegna ad essere uniti di fronte alle difficoltà, raggiungendo traguardi a volte impensabili". E' possibile acquistare i biglietti contattando Angela al numero 333.5001699 o su www.ciaotickets.com. (ANSA).