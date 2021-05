Classico Pescara in semifinale robotica con Nao e Flaiano

(ANSA) - PESCARA, 22 MAG - Il 26 maggio un team del liceo classico 'D'Annunzio' parteciperà alla semifinale Nao Challenge 2021, un contest didattico dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con l'obiettivo di aumentare la conoscenza dei giovani nell'impiego della robotica umanoide attraverso lo sviluppo di software e applicazioni per divulgare le potenzialità sociali della robotica.

Il liceo D'Annunzio, diretto dalla preside Antonella Sanvitale, aderisce per la prima volta, come unica scuola abruzzese, alla manifestazione programmando il robot umanoide Nao e gareggiando con altre 55 squadre con più di 500 partecipanti.

Il tema dell'edizione 2021, proposto dalla scuola di robotica di Genova, è la difesa e la promozione del patrimonio culturale che ha entusiasmato gli studenti della terza C del Liceo classico e quarta beta del Liceo classico europeo che hanno pensato di far conoscere ai loro coetanei il Mediamuseum di Pescara e la figura del grande sceneggiatore pescarese Ennio Flaiano.

Attraverso le immagini delle sale dedicate al famoso scrittore e i suoi celebri aforismi recitati dal robot Nao, il team ha riproposto il format degli apprendisti ciceroni delle giornate Fai, sviluppando un percorso in diverse fasi da presentare durante il contest.

La semifinale prevede tre prove dove i giovani programmatori presenteranno il loro progetto di utilizzo del robot umanoide nell'ambito della promozione dell'ente scelto. Lo sviluppo software ha appassionato i ragazzi, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia in corso, che hanno evidenziato eccellenti competenze e ottimi risultati.

Il team "Sapere Aude" è formato da: Matteo Ballerini, Federico Coppa, Vittoria Core, Cesare Del Principio, Marialuisa Di Nizio (team leader), Giuseppe Leto, Francesco Miscia, Alessandro Peca, Simone Perilli, Chiara Sorvillo coordinati dalla docente Giuliana Amicone.

I ragazzi per poter promuovere le ricchezze del Mediamuseum hanno creato un sito web, profili Facebook, YouTube e Instagram: https://naoclassico.weebly.com/ Facebook https://www.facebook.com/sapereaude.nao YouTube https://youtube.com/channel/UCWejqm2xwtHhNLTm4xBbwSQ Instagram https://instagram.com/sapereaude_lc?igshid=1o8qxkdbdr99a.

