Mobilità: Zaffiri e Caruso, importante ascolto Anas

(ANSA) - PESCARA, 20 MAG - "Come presidente della Provincia di Pescara voglio sottolineare come sia importante l'ascolto del territorio che sta facendo Anas. Come Province abbiamo tanti problemi da fronteggiare per garantire la viabilità delle strade, considerando la scarsità di risorse". Così Antonio Zaffiri, presidente della Provincia di Pescara nel corso del webinair 'La sostenibilità si fa strada in Abruzzo', l'Anas all'ascolto dei territori, secondo appuntamento del ciclo di incontri tra Anas e ANSA. "Oggi dobbiamo però parlare anche della cosiddetta spettacolarità della viabilità in Abruzzo e delle bellezze dei nostri territori che devono essere valorizzati, e questo si può fare anche e sopratutto grazie alla collaborazione fra l'Anas e le nostre Province".

Il presidente della Provincia dell'Aquila Angelo Caruso ha invece spiegato come "in un territorio complesso come quello della provincia dell'Aquila con la viabilità che arriva fino ai 2300 metri del Gran Sasso, è importante garantire la capacità di penetrazione sopratutto nei territori interni come per esempio nella nostra provincia. Oggi parliamo di sostenibilità e dunque dei nostri territori che garantiscono aria, ossigeno, verde, falde acquifere. Per questo grazie alla interlocuzione con Anas possiamo far sì che con la viabilità anche nelle zone interne e anche in inverno si possano raggiungere i centri interni". (ANSA).