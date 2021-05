Mobilità: Webinar ANSA-Anas, gli investimenti in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 20 MAG - Nel corso del webinair 'La sostenibilità si fa strada in Abruzzo', l'Anas all'ascolto dei territori, secondo appuntamento del ciclo di incontri tra Anas e ANSA, sono stati illustrati gli interventi posti in essere nella nostra regione con un focus particolare sul Piano "Rientro Strade". Avviato nel 2018 di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la riorganizzazione e ottimizzazione della gestione della rete viaria, riguarda il trasferimento all'Anas di strade ex statali, regionali e provinciali. Il Piano ha diversi obiettivi che puntano alla sostenibilità nell'ottica di migliorare la qualità del servizio complessivo offerto agli utenti. Inoltre, aumenta l'efficienza della gestione dell'intera rete, con interventi di manutenzione programmata più omogenei. Il Piano nazionale ha riguardato il trasferimento alla competenza Anas di circa 6.500 km di strade ex statali, regionali e provinciali, su tutto il territorio nazionale portando la rete gestita a oltre 32mila km totali. In Abruzzo, a seguito del trasferimento previsto dal Piano, sono passati alla gestione di Anas 495 km di strade, tra cui 116 tra ponti e viadotti, 13 gallerie e 16 sovrappassi.

Sono state avviate attività di manutenzione ricorrente, la continua sorveglianza della rete ed il tempestivo intervento nei casi di emergenza, attraverso il coordinamento della Sala Situazioni e della Sala Operativa di competenza. Inoltre, in Abruzzo, l'impegno per il miglioramento delle tecniche ispettive delle opere è evidenziato dalla continua formazione dei tecnici, abilitati al pilotaggio di UAS (droni), ed all'utilizzo di nuovi mezzi speciali quali il By-Bridge.

In Abruzzo Anas impegna nella gestione delle attività invernali, oltre 200 mezzi speciali, di cui 130 di proprietà ANAS (comprese 11 turbine), e 70 da affidamenti con ditte esterne (autocarri dotati di lama e spargisale), oltre 33 i mezzi tradizionali in dotazione al personale di esercizio assegnato ai Centri di Manutenzione.

All'incontro moderato dalla redazione di ANSA Abruzzo parteciperanno Claudio Arcovito, Responsabile sostenibilità e politiche sociali Anas, Renzo Iorio, Vice Presidente vicario Federturismo Confindustria, Antonio Marasco, Responsabile Struttura territoriale Anas Abruzzo, Umberto D'Annuntiis, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regione Abruzzo, Angelo Caruso, Presidente Provincia L'Aquila, Mario Pupillo, Presidente Provincia Chieti, Antonio Zaffiri, Presidente Provincia Pescara, Diego di Bonaventura, Presidente Provincia Teramo, Luciano Sammarone, Direttore Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. (ANSA).