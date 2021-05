Mobilità: Pupillo, Delrio scardinato provincie e viabilità

(ANSA) - PESCARA, 20 MAG - "La Legge Delrio ha scardinato l'architrave delle Province. Purtroppo in seguito a quello che è accaduto siamo stati costretti a tagliare personale e servizi.

Per un periodo le Province sono state il bancomat del Governo".

Così il presidente della Provincia di Chieti Mario Pupillo, intervenuto al del webinair 'La sostenibilità si fa strada in Abruzzo', l'Anas all'ascolto dei territori, secondo appuntamento del ciclo di incontri tra Anas e ANSA. "Garantire la percorrenza e percorribilità delle nostre strade è un diritto costituzionale e in questo senso, con tutte le problematiche con cui le Province stanno facendo i conti, dobbiamo dire grazie ad Anas se oggi possiamo garantire questa percorribilità delle nostre strade. La viabilità - ha detto Pupillo - è la rete fondamentale per dare ai cittadini pari opportunità. Nella nostra provincia abbiamo anche una viabilità di confine con il Molise e grazie alle risposte avute da Anas alle nostre richieste siamo riusciti ad armonizzare quegli interventi e quelle strategie riguardanti la percorribilità delle nostre strade". (ANSA).