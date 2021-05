Mobilità: Pnalm,per turismo necessaria viabilità sostenibile

(ANSA) - PESCARA, 20 MAG - "Abbiamo bisogno di cambiare strategie per un turismo migliore nella nostra regione e per questo occorre una viabilità che sia fruibile e sostenibile". Lo ha detto il direttore del Pnalm (Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise) Luciano Sammarone. "Bisogna lavorare e investire ancora di più per una migliore viabilità. In questo modo possiamo proporre ancora meglio il nostro prodotto. Se io vivo per esempio a Barrea - ha detto Sammarone - e dunque in montagna e devo spostarmi in emergenza devo poterlo fare, e in questo Anas è stata eccezionale, permettendo con le eccezionali nevicate dello scorso inverno lo spostamento lungo le nostre strade. Fruibilità e accessibilità - ha aggiunto il dirigente del Pnalm - sono fondamentali per poter raggiungere quegli obiettivi su cui il nostro territorio deve puntare". (ANSA).